Real Madrid : Hazard heureux d'accueillir Ancelotti

C'est officiel depuis ce mardi, Carlo Ancelotti est de retour au Real Madrid. Et la nouvelle plaît particulièrement à Eden Hazard (30 ans), comme il l'a confié au micro de la RTBF en Belgique.

«Tout le monde à Madrid sait ce qu’Ancelotti a apporté au club. Il a gagné la Ligue des Champions avec ce groupe et il connaît beaucoup de joueurs. On sait que c’est un entraîneur avec énormément d’expérience. Il connaît la ville et les supporters. Je pense qu’on peut faire de grandes choses ensemble. Je ne le connais pas personnellement mais d’après ce que j’ai entendu de lui, c’est quelqu’un de très sympa qui veut juste gagner et c’est ce qu’on veut tous. On va avoir la chance de travailler ensemble. C’est bien pour moi», a expliqué le Diable Rouge. Le rendez-vous est pris.