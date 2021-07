OM : Longoria donne des nouvelles de Milik

L'Olympique de Marseille n'a pas encore terminé son mercato et surtout, est encore privé de son attaquant vedette Arkadiusz Milik. Lors de la dernière journée de Ligue 1, contre Metz, l'attaquant polonais s'est blessé au genou et a subi une opération qui l'a privé de l'Euro et de la préparation de l'équipe de Jorge Sampaoli. En marge de la présentation d'Ünder et de Peres, Pablo Longoria a donné de ses nouvelles.

« Milik, je parle avec les médecins, il va revenir le 1er aout pour faire la préparation après son opération au genou. Si vous vous rappelez, il a pris un coup lors de la dernière journée et il a fait une opération pour nettoyer un peu son genou », a expliqué le président marseillais qui devrait lui trouver un remplaçant, surtout si Benedetto s'en va.