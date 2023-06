EdF : Randal Kolo Muani évoque son association avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce mercredi avant d’affronter Gibraltar et la Grèce les 16 et 19 juin prochains pour les éliminatoires de l’Euro 2024, l’attaquant de l’équipe de France Randal Kolo Muani s’est confié sur sa relation avec son coéquipier en sélection, Kylian Mbappé, notamment lors des séances d’entraînement.

«Je n’avais pas fait attention. Ça marche bien, on essaie de se trouver, ça arrive que l’on combine, vu qu’on prend de la vitesse. Ça fonctionne très bien, ça se passe bien. (…) Au service de Mbappé ? Non, du tout, on joue pour l’équipe tout simplement. Il faut défendre, attaquer, être ensemble. Le coach donne beaucoup de conseils, mais après sur le terrain, c’est toi qui ressens les choses.»

