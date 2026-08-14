Neymar interpelle les supporters de Santos

Vainqueur cette nuit de Macará (2-1) en Copa Sudamericana, avec deux passes décisives à son actif, Neymar a profité de son passage en zone mixte pour adresser un message aux supporters de Santos. Malgré le succès lors de cette première manche, le Brésilien regrette de ne plus retrouver l’atmosphère qui faisait autrefois la réputation de Vila Belmiro. « Toutes les équipes qui venaient jouer ici disaient que jouer à Vila Belmiro, c’était fou. Aujourd’hui, malheureusement, ce n’est plus la même chose », a-t-il regretté après la rencontre.

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Neymar attend désormais davantage du public, de la même manière que celui-ci se montre exigeant envers les joueurs. « De la même façon que les supporters nous demandent des choses, je leur en demande aussi un peu », a expliqué le Brésilien, tout en précisant vouloir des encouragements « de la bonne façon ». Pour lui, retrouver un public capable de pousser l’ensemble de l’équipe jusqu’au bout pourrait faire une véritable différence : « J’aime les supporters qui nous encouragent jusqu’au bout, qui sont là et soutiennent toute l’équipe. Je pense que ça va beaucoup nous aider. »