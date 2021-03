OL-PSG : le constat d'échec de Maxence Caqueret

Le Paris Saint-Germain a frappé fort en s'imposant (4-2) face à l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Une défaite qui arrive au plus mauvais moment pour les hommes de Rudi Garcia dans la course au titre. Interrogé au micro de Canal Plus sur cet échec cuisant, Maxence Caqueret a analysé de manière lucide la défaite des siens.

« C'était une très bonne équipe de Paris. Après, il ne faut pas se cacher derrière ça, on n'a pas fait le match qui fallait, surtout en première mi-temps où on les a trop laissé tranquille. En début de seconde, on prend deux buts. Ce n'est pas acceptable. Il va falloir faire beaucoup mieux pour essayer d'aller chercher les premières places parce que comme ça, ça va être compliqué. (...) On savait qu'on avait des points forts pour les contrer, mais c'est ce qu'on a pas fait en première jusqu'à la 60e. On a su le faire à la fin mais c'était trop tard, le match était déjà plié. Il va falloir être meilleur durant les prochains matches, » a ainsi décrypté le jeune milieu lyonnais. La trêve internationale devrait permettre de remettre les têtes rhodaniennes à l'endroit...

