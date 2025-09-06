Le PSG avait envoyé un message d’alerte à la FFF pour Dembélé et Doué !

Ce vendredi, l’équipe de France s’est imposée assez sereinement contre l’Ukraine (2-0). Une victoire importante qui est presque passée au second plan après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Titularisé, l’ancien Rennais a été touché durant la rencontre et a cédé sa place à la 56e minute pour son coéquipier du PSG. Problème, le grand favori au prochain Ballon d’Or a également cédé sa place à la 81e minute de jeu par Hugo Ekitiké. Deux blessures graves qui ont eu le don de provoquer l’ire du club de la capitale.

Ce samedi, le PSG a confirmé la mauvaise nouvelle pour ses deux joueurs cadres qui ont quitté le rassemblement des Bleus dans la foulée : « sorti sur blessure lors du match Ukraine - France vendredi, Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à environ six semaines. Également touché lors de cette rencontre, Désiré Doué souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines ».

Le PSG avait prévenu la FFF pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué

Forcément, ces deux blessures vont impacter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Deux absences qui fragilisent aussi les bonnes relations entre le PSG et la FFF. Ces dernières heures, de nombreuses sources concordantes affirment que le PSG est en grande colère contre la 3F qui n’aurait pas écouté ses recommandations. Ce samedi, L’Équipe y est aussi allée de son article pour révéler quelques coulisses de cette hostilité naissante entre les deux organisations. Dans leur article, nos confrères s’appuient longuement sur un courrier envoyé par le PSG à la FFF le 4 septembre, soit la veille du match entre la France et l’Ukraine.

Assurant son attachement à la FFF et à l’importance du devoir national pour ses joueurs, les pensionnaires du Parc des Princes ont exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation de ses joueurs par Didier Deschamps et le staff médical des Bleus : « nous devons aujourd’hui vous faire part de notre profonde inquiétude et de notre mécontentement quant à la préservation de la santé de nos joueurs internationaux, à l’occasion de leurs convocations en sélection. » S’appuyant sur les convocations de Dembélé et Lucas Hernández malgré leur état physique fragile, le PSG a pointé du doigt "une prise de risque injustifiée […] pour la disponibilité à court et moyen terme pour leur club" et a souligné un "historique lourd" à propos des nombreuses blessures qui ont émané d’un rassemblement de l’équipe de France. Pour clôturer sa diatribe, le PSG a proposé la mise en place immédiate d’un protocole formalisé de communication médicale et le respect d’un principe de précaution renforcé dans la convocation et l’utilisation des joueurs pour repartir sur des bases saines avec la Fédération. Le message est passé.