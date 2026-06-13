Coupe du Monde 2026 : l’Équateur, une défense de fer pour sortir du groupe de la mort

À quelques jours du coup de son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026, l’Équateur s’avance loin des projecteurs, braqués sur les grandes nations favorites. Pourtant, derrière ce statut d’outsider, la sélection sud-américaine présente des arguments solides et une dynamique très encourageante. Absente du cercle des prétendants au titre, elle n’en reste pas moins une équipe capable de créer la surprise, avec l’ambition affichée de faire bien mieux qu’en 2022. Lors du dernier Mondial au Qatar, l’Équateur avait été éliminé dès la phase de groupes, terminant troisième du groupe A derrière les Pays-Bas et le Sénégal, avec un match nul contre les Néerlandais et une défaite face aux Lions de la Teranga.

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Depuis, la dynamique a nettement évolué. Invaincue sur ses dernières échéances récentes, la sélection dirigée par Sebastián Beccacece affiche une solidité collective notable. Lors du rassemblement de mars, les coéquipiers de Willian Pacho ont notamment accroché les Pays-Bas (1-1) et le Maroc (1-1), deux adversaires de haut niveau, confirmant une base défensive particulièrement robuste. En 2025, l’Équateur avait également marqué les esprits en s’imposant face à l’Argentine (1-0), grâce à un but de Valencia, lors des éliminatoires du Mondial 2026. Surtout, la sélection a terminé à une remarquable deuxième place des qualifications sud-américaines, devant le Brésil, la Colombie, l’Uruguay et le Paraguay, seule l’Argentine de Lionel Messi ayant fait mieux. La dernière défaite équatorienne remonte à septembre 2024, face au Brésil (1-0), sur un but de Rodrygo. De quoi faire peur à ses futurs adversaires.

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Un effectif très solide défensivement

Au-delà des résultats, c’est aussi la montée en puissance d’un effectif encore méconnu du grand public qui interpelle. La liste officielle des 26 joueurs dévoilée par Beccacece met en avant plusieurs joueurs de haut niveau évoluant dans les plus grands championnats européens. On y retrouve notamment Willian Pacho, défenseur du PSG et logiquement considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste, mais aussi Piero Hincapié, finaliste de la C1 avec Arsenal, Moisés Caicedo, cadre de Chelsea, ou encore Pervis Estupiñán, latéral gauche de l’AC Milan. À cela s’ajoute la présence de la jeune pépite Kendry Páez (River Plate), symbole d’une génération ambitieuse et déjà compétitive au plus haut niveau. Un groupe homogène, ultra-solide défensivement et de plus en plus fort dans les grands rendez-vous.

Dans un groupe E relevé comprenant l’Allemagne, Curaçao et la Côte d’Ivoire, l’Équateur devra confirmer cette montée en puissance sur la scène mondiale. Si la sélection sud-américaine ne part pas favorite, elle dispose néanmoins des arguments nécessaires pour bousculer la hiérarchie et viser une qualification pour la phase à élimination directe. Face à des adversaires expérimentés, les Équatoriens devront capitaliser sur leur rigueur collective et leur dynamique positive. Une chose est certaine : il serait risqué de sous-estimer une équipe qui arrive avec autant de confiance et de certitudes, et qui n’a plus perdu depuis quasiment 1 an et demi. Les coéquipiers de Willian Pacho affronteront la Côte d’Ivoire pour leur entrée en lice, ce lundi 15 juin.