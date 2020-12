Chelsea : Frank Lampard pas inquiet pour Timo Werner et Kai Havertz

Après un début de saison mitigé, Chelsea a trouvé la bonne carburation. Les Blues sont qualifiés en huitième de finale de la Ligue des Champions et en course pour le titre en Premier League. Et ce alors même que Timo Werner et Kai Havertz, les deux recrues phares du mercato estival, ne sont pas complètement intégrés. Mais Frank Lampard ne s'inquiète pas pour les deux Allemands qui découvrent le championnat anglais.

Il a apporté son soutien aux deux joueurs, en commençant par l'ancien de Leipzig : « sa vitesse, sa nature directe, les choses qu'il crée pour l'équipe, le fait qu'il ait beaucoup d'occasions… J'aime ça. Timo va être un énorme joueur pour ce club ». Avec également des mots pour l'ancien de Leverkusen : « quand il est tombé malade, sa forme était fantastique et il jouait bien, dans le rôle n°8, de milieu de terrain avancé, et j'étais ravi pour lui parce que vous pouviez voir qu'il l'appréciait et puis, évidemment, la covid a coupé court. Je n'ai absolument aucun souci pour Kai. Je sais qu'il va être un joueur énorme pour ce club, en Premier League. Il a tous les attributs, toute la personnalité, toute l'attitude et il va être un joueur de premier ordre ». Un bon moyen pour redonner de la confiance à ses joueurs.