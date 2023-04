Chelsea regrette d’avoir bradé Timo Werner

Chelsea veut du sang neuf. Cet été, les Anglais vont recruter un attaquant en priorité. En effet, ils n’ont pas de vrai n°9, hormis Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’est presque plus utilisé. L’an dernier, Thomas Tuchel, qui était en poste, pouvait compter sur plusieurs éléments offensifs à l’image de Romelu Lukaku et Timo Werner. Mais les deux joueurs n’étaient pas vraiment réussite. Si cela est toujours le cas pour le Belge, pour l’Allemand, en revanche, c’est une autre histoire.

En effet, le joueur âgé de 27 ans est retourné à Leipzig, club où il avait brillé par le passé. Et il a vite repris ses bonnes habitudes, lui qui en est à 16 buts et 5 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues cette saisons. Des chiffres qui sont bien loin de ceux de l’Allemand à Londres. En effet, lors de sa première année chez les Blues il avait trouvé le chemin des filets à 12 reprises en 52 rencontres (11 assists). Sa deuxième saison, son bilan était de 11 réalisations en 37 matchs (6 assists). En ce qui concerne les buts, Werner a déjà de meilleurs temps de passages qu’à Chelsea. Ce qui donne des regrets au club anglais, qui d’ailleurs fulmine après l’avoir revendu pour seulement 20 millions d’euros précise AS.

