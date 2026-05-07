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UEFA Europa Conference League

PSG : Nasser Al-Khelaifi présent à la Meinau

Par Josué Cassé
Nasser Al-Khelaifi @Maxppp

Au lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive, le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaifi, a fait un choix fort et qui devrait logiquement être salué par de nombreux observateurs…

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En effet, le dirigeant parisien sera présent, ce jeudi soir, du côté de la Meinau pour soutenir Strasbourg, opposé au Rayo Vallecano dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue Europa Conférence. Pour rappel, les Alsaciens ont perdu la manche aller sur la plus petite des marges (0-1).

Pub. le - MAJ le
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