Coupe du Monde 2026 : un crack ivoirien attise les convoitises en Serie A

La Fiorentina s’active déjà pour renforcer son milieu de terrain et a coché le nom de Christ Inao Oulaï, l’une des révélations de la Coupe du Monde 2026 avec la Côte d’Ivoire. Le jeune milieu de Trabzonspor, âgé de seulement 20 ans, s’est distingué par ses performances solides et sa maturité impressionnante sur la scène internationale, confirmant également les promesses aperçues en Süper Lig.

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Estimé entre 23 et 25 millions d’euros par le club turc selon Sky Sport, le profil du joueur attire logiquement plusieurs convoitises sur le marché européen. Si la Fiorentina est bien entrée dans la course, la concurrence s’annonce relevée pour s’attacher les services du jeune Ivoirien, devenu l’un des talents les plus suivis de cette Coupe du Monde.