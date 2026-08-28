Mercato : un club inattendu paie cher les ennuis de l’OM

Fin 2025, l’Olympique de Marseille et le Nàstic de Tarragone annonçaient un accord jusque-là tenu secret. Inclus dans le réseau « Powered by Marseille », qui privilégie la collaboration sportive, le club espagnol devait récupérer en prêt des jeunes Phocéens. Une solution gagnante pour toutes les parties qui devait permettre aux minots de s’aguerrir à l’étranger avant de tenter leur chance en équipe première. Ce fut le cas de l’ailier de 20 ans, Keyliane Abdallah (2 buts en 13 matches).

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Depuis, ce dernier est revenu à l’OM et a même marqué contre Strasbourg (4-0). Depuis, l’OM traverse une crise XXL. Le club olympien est obligé de vendre au moins quatre joueurs en quatre jours s’il veut recruter et Bruno Genesio commence sérieusement à s’agacer face à cette situation. Le nouveau coach phocéen savait où il mettait les pieds, mais il a avoué qu’il ne pensait pas que les choses étaient aussi critiques.

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Le départ de Longoria change la donne

Toujours est-il que la situation délicate de l’OM ne complique pas uniquement la vie des Phocéens. Elle a également des répercussions sur le fameux partenariat avec le Nàstic, comme l’a confié le directeur sportif de la formation espagnole, Tomeu Nadal. « L’OM se trouve dans une situation délicate. Le fait qu’ils ne se soient pas qualifiés pour la Ligue des Champions et la nouvelle réglementation sur les prêts compliquent les choses. Il sera très difficile de recruter quelqu’un », a-t-il confié en conférence de presse, avant d’expliquer qu’il avait tenté de se faire prêter à nouveau Keyliane Abdallah.

« Nous avons travaillé tout l’été pour trouver des renforts. Abdallah était un joueur que nous voulions, mais aujourd’hui, il n’évolue plus au niveau du Nàstic, mais en première division française, comme il l’a démontré. Cela met en valeur le temps qu’il a passé ici à Tarragone, qui l’a aidé à franchir une nouvelle étape. » Cette saison, le Nàstic devra faire sans l’aide de l’OM. Et après ? Le journal Diari Més confie que l’éviction de Pablo Longoria, qui avait monté ce deal, rend la collaboration entre les deux clubs plus qu’incertaine.