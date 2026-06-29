CdM 2026 : un mort dans une fanzone en Californie

Une fusillade survenue samedi soir à San Jose, en Californie, a fait un mort et un blessé grave dans un secteur utilisé ces derniers jours comme une fan zone pour les supporters de la Coupe du Monde 2026. L’attaque s’est produite sur San Pedro Square, un quartier animé de la baie de San Francisco regroupant bars et restaurants et servant ponctuellement de fan zone durant le tournoi. La police de San José a précisé qu’aucun match n’était en cours au moment des faits. Une victime a été déclarée morte sur place tandis qu’une seconde a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête pour homicide.

La suite après cette publicité

Les circonstances et les motivations de la fusillade demeurent inconnues à ce stade, et aucun suspect n’avait été officiellement identifié ou arrêté dans l’immédiat. Selon plusieurs témoignages relayés par les médias locaux, le secteur a été rapidement bouclé et les établissements voisins ont fermé leurs portes après les tirs. Cet incident s’ajoute à plusieurs épisodes de violence enregistrés en marge du Mondial 2026. Début juin, une autre fusillade avait déjà été signalée près du camp de base de l’Angleterre à Kansas City, tandis que des supporters argentins avaient également été visés dans la même ville avant une rencontre de la compétition.