Ligue des champions : la Real Sociedad réagit au tirage au sort PSG

Le 18 décembre 2022, l’Argentine remportait le Mondial au Qatar face à la France. Un an plus tard, les passionnés de ballon rond sont passés à autre chose, eux qui attendaient ce lundi le tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Dernier représentant tricolore, le Paris Saint-Germain, qui a été malmené lors de la phase de groupes (2 victoires, 2 nuls et 2 défaites) et qui a terminé en deuxième position, attendait de connaître l’identité de son adversaire. Kylian Mbappé et ses coéquipiers savaient qu’ils avaient des chances d’affronter un gros club.

En effet, ils pouvaient tomber sur le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Real Sociedad, Manchester City et Arsenal. En revanche, ils ne pouvaient pas affronter le Borussia Dortmund, qui était dans leur groupe. Et les pensionnaires du Parc des Princes ont été plutôt bien lotis puisqu’ils sont tombés sur la Real Sociedad. Sur le papier, c’est l’adversaire le moins dangereux pour les Parisiens. Mais à ce niveau de la compétition, tout est bien évidemment possible.

Les Espagnols ne sont pas heureux

Alors que le PSG n’a pas réagi après ce tirage au sort, les Espagnols, eux, ont livré leurs premières impressions. C’est le président du club, Jokin Aperribay, qui a été le premier à s’exprimer. Que pouvons-nous faire ? Le PSG était probablement le plus difficile, mais nous irons pour gagner. Nous aurons aussi de la pression parce que nous voulons faire une bonne Ligue des Champions. Ce n’est pas le meilleur rival et ils sont favoris, cela ne fait aucun doute (…) Le PSG est pour nous, voyons comment ça se passe.

Conscient qu’il sera difficile de passer face à l’ogre parisien, le dirigeant espagnol veut y croire. «Dans le pot 1, il y avait des rivaux extraordinaires. Mais nous sommes tombés sur le meilleur du pot 2. Vont-ils avoir plus de pression ? Oui, ce sont les favoris. Nous voulions faire une bonne campagne de Ligue des champions et ce n’est pas le meilleur rival.» Contrairement au PSG, la Real Sociedad n’est pas ravie du tirage au sort. Mais tout se jouera sur le terrain entre février et mars.