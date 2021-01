Barça : réunion de crise entre les candidats à la présidence pour le transfert d'Eric Garcia

Sans président depuis la démission de Josep Maria Bartomeu, et avec des élections repoussées au 7 mars prochain - en raison de difficultés organisationnelles liées à la pandémie de covid-19 en Catalogne - sans compter une dette abyssale, le Barça est dans l'incapacité d'avancer sur le mercato. Et pourtant, le club blaugrana dispose de plusieurs pistes sérieuses. L'actuel président du comité directeur du FC Barcelone, Carles Tusquets, sorte de président par intérim, a donc décidé d'anticiper les choses.

Selon El Chiringuito TV, le dirigeant a convoqué les trois candidats à la présidence encore en course, Joan Laporta, Víctor Font et Toni Freixa, afin de travailler sur la venue d'Eric Garcia, avant-même l'élection. Ronald Koeman n'en pourrait tout simplement plus d'attendre. Lui qui fait face à la blessure de Gerard Piqué, à l'inconstance de Clément Lenglet et au déclin de Samuel Umtiti, et doit se projeter sur un 8e de finale de Ligue des champions sérieux face au Paris Saint-Germain (match aller le 16 février à Barcelone).