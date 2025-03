Brésil : les candidats pour remplacer Dorival Junior sur le banc

Le réveil est dur au Brésil aujourd’hui. Pendant la nuit, la Canarinha s’est lourdement inclinée 4-1 face à l’ennemi continental, l’Argentine, dans ce Clasico de las Américas. Même si la bande de Vinicius Jr et Raphinha sera sans aucun doute de la partie lors du prochain Mondial, cette humiliation fait mal, très mal. De quoi déclencher de vives réactions dans la presse brésilienne, où tout le monde en prend pour son grade. Mais s’il y a un homme particulièrement pointé du doigt et qui devrait servir de bouc émissaire, c’est le sélectionneur Dorival Junior. Choix de joueurs contestés, animation offensive morne, leadership inexistant, manque de caractère… Le tacticien brésilien en prend pour son grade.

La suite après cette publicité

Et forcément, tout indique qu’il ne fera pas long feu sur le banc de touche de la plus prestigieuse des sélections de la planète. Il faut donc lui trouver un remplaçant, et les pistes sont nombreuses. Carlo Ancelotti, pour qui le Brésil a fait le forcing pendant plus d’un an, a déjà fait savoir qu’il compte rester au Real Madrid la saison prochaine. Tout dépendra des résultats obtenus par la Casa Blanca sur la deuxième partie de saison, mais s’ils sont plutôt bons, Florentino Pérez n’aura aucune raison de le démettre de ses fonctions et les dirigeants de la CBF n’auront donc pas la possibilité de le faire signer librement. Quant à Pep Guardiola, un temps convoité par les autorités footballistiques du pays sud-américain, il a récemment prolongé son contrat avec Manchester City et ne devrait donc pas changer de job prochainement.

Du très beau monde

D’autres noms sont donnés ce mercredi dans la presse brésilienne. Jorge Jesus, entraîneur d’Al-Hilal et avec une petite expérience dans le foot brésilien, fait partie des favoris. Celui qui a gagné la Libertadores avec Flamengo en 2019 serait même très tenté par la possibilité de diriger la sélection brésilienne. Filipe Luis, ancien latéral de la sélection et de l’Atlético de Madrid, et actuel coach de Flamengo, fait aussi partie des noms avancés par la presse brésilienne, lui qui a joué avec plusieurs joueurs actuellement encore présents dans la sélection. Le Portugais Abel Ferreira, arrivé deuxième avec Palmeiras lors du dernier championnat national, est aussi cité comme un candidat crédible et qui serait plutôt bien accueilli par l’opinion publique.

La suite après cette publicité

Renato Gaúcho, sans club après son départ de Gremio, est aussi mentionné, dans Oglobo notamment, mais part avec un train de retard par rapport aux autres tacticiens cités plus haut, surtout qu’il a obtenu de mauvais résultats en club dernièrement. Dans les médias brésiliens, certains donnent aussi leurs favoris. Pour UOL Esporte, le journaliste Paulo Massini a ainsi donné le nom de Jürgen Klopp, directeur du football du groupe Red Bull, comme le choix idéal pour prendre les rênes de la sélection. L’Allemand était d’ailleurs au Brésil récemment pour superviser l’évolution du RB Bragantino, club appartenant à la galaxie de la célèbre boisson énergisante. Reste à voir s’il sera approché, et si l’idée d’entraîner le Brésil l’intéresse…