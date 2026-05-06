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Ligue des Champions

L’Atlético a porté plainte auprès de l’UEFA face à Arsenal

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Diego Simeone célèbre la qualification à Old Trafford @Maxppp
Arsenal 1-0 Atlético

Hier soir, l’Atlético de Madrid espérait mieux face à Arsenal en Ligue des Champions. Mais les Colchoneros se sont inclinés sur le score de 1 à 0 lors de la 1/2 finale retour. Un match qui a commencé bien avant le coup d’envoi à l’Emirates Stadium. En effet, les Madrilènes ont été embêtés à plusieurs reprises à leur hôtel par des fans des Gunners à la veille du choc.

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The Athletic explique que les joueurs de Diego Simeone ont été réveillés à deux reprises par des feux d’artifice après 1h du matin. Le club espagnol a déposé une plainte officielle auprès de l’UEFA mardi avant la rencontre. Mais dans la mesure où ces incidents se sont produits en dehors du stade, le média anglais précise qu’il est peu probable que l’instance dirigeante du football européen intervienne. La semaine dernière, Arsenal a porté plainte auprès de l’UEFA, estimant que l’herbe du stade madrilène était trop haute.

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