Équipe de France : les vérités d’Adrien Rabiot sur un éventuel repositionnement de Mbappé

Nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane semble vouloir repositionner Kylian Mbappé sur l’aile gauche de l’attaque tricolore. Une décision qui interroge ces dernières heures et qui pourrait demander une réorganisation tactique plus large. Présent en conférence de presse ce jeudi avant le premier match des Bleus contre la Turquie, Rabiot s’est, lui, dit prêt à faire les efforts défensifs pour compenser un possible manque d’implication de son compatriote dans ce domaine.

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«Evidemment il faut s’adapter aux qualités de chacun, ce que demande le coach, c’est d’avoir une animation assez offensive, il aime bien jouer avec des latéraux qui peuvent jouer assez haut, pas mal de joueurs portés sur l’offensive tout en gardant un équilibre, on connait les qualités de Kylian et s’il joue à gauche il faudra s’adapter mais sans dénaturer l’animation de toute l’équipe, et en faisant un travail défensif de groupe». Le message est passé.