La billetterie de l’OM ciblée par une cyberattaque

Il n’y a pas que sur le terrain que l’OM est en difficulté. En effet, la billetterie en ligne du club olympien aurait été visée par une cyberattaque ce lundi. Un cybercriminel déjà impliqué dans la mise en vente de bases de données d’entreprises françaises affirme être parvenu à pirater le système du club phocéen.

La fuite concernerait environ 400 000 supporters et inclurait des informations personnelles comme des adresses, dates de naissance, des numéros de téléphone, des données liées aux commandes et aux comptes fidélité. Des profils associés à des réseaux sociaux et certaines informations sur des membres du staff pourraient aussi faire partie des données compromises. Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite par l’OM concernant cette possible fuite.