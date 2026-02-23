Menu Rechercher
Ligue 1

La billetterie de l’OM ciblée par une cyberattaque

Par Kevin Massampu
1 min.
Stade Orange Vélodrome @Maxppp

Il n’y a pas que sur le terrain que l’OM est en difficulté. En effet, la billetterie en ligne du club olympien aurait été visée par une cyberattaque ce lundi. Un cybercriminel déjà impliqué dans la mise en vente de bases de données d’entreprises françaises affirme être parvenu à pirater le système du club phocéen.

SaxX ¯\_(ツ)_/¯
🚨🔴CYBERALERT 🇫🇷FRANCE🔴 | Cyberattaque à l'Olympique de Marseille (OM) : un cybercriminel revendique la mise en vente d'une base de données de 400 000 supporters... ⤵️

En fin d'après-midi, un cybercriminel -le même qui a mis en vente les bases de données de Réglo Mobile et de Salles de sport- revendique cette fois-ci le piratage de la base de données du célèbre club de foot de l'OM.
La fuite de données concernerait 400 000 personnes qui ont acheté différentes choses sur la billetterie en ligne du club.

👉🏾 base de données complète
👉🏾 informations personnelles, adresses postales, commandes, infos comptes de fidélité, date de naissance, numéro de téléphone
👉🏾 informations sur les membres du staff
👉🏾 informations de commandes
👉🏾 profils vers les réseaux sociaux
👉🏾 ...

L'échantillon des données est hélas authentique...

Si la cyberattaque est confirmée, ce serait un précédent dans le domaine des clubs de football ⚽️

Cybèrement vôtre,

SaxX ¯\_(ツ)_/¯
Voir sur X

La fuite concernerait environ 400 000 supporters et inclurait des informations personnelles comme des adresses, dates de naissance, des numéros de téléphone, des données liées aux commandes et aux comptes fidélité. Des profils associés à des réseaux sociaux et certaines informations sur des membres du staff pourraient aussi faire partie des données compromises. Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite par l’OM concernant cette possible fuite.

