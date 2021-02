Serie B : Monza se jette sur Franck Ribery

Le club de Silvio Berlusconi voit grand. Toujours désireux de monter le plus rapidement possible en Serie A, Monza ne lésine pas sur les moyens. Après avoir investi au mercato d’été sur Mario Balotelli et Kevin Prince Boateng, le club de la ville situé à quelques encablures de Milan souhaiterait récupérer un certain Franck Ribéry.

Selon les informations de France Football, Monza et son président Adriano Gallani ont fait de Ribéry leur priorité en cas de montée en Serie A cette saison. L’ex-international français arrive en fin de contrat en juin prochain et ne prolongera pas avec la Fiorentina. Il sera donc libre de s’engager où il le souhaite. À 38 ans, l’ancien du Bayern Munich souhaite encore jouer dans un grand championnat. Et si des clubs allemands lui font les yeux doux, la perspective de rejoindre son ex-coéquipier et ami Prince Boateng à Monza pourrait faire la différence.