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L’Inter Milan accueille de nouveau Aleksander Stankovic

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Aleksandar Stankovic @Maxppp

C’est la belle histoire du jour en Italie. L’Inter Milan a annoncé le recrutement d’Aleksandar Stankovic, l’un des fils de Dejan Stankovic, ancien milieu de terrain du club intériste. Il avait fait ses classes avec la Primavera, et avait notamment tapé dans l’oeil de Cristian Chivu, devenu depuis l’entraîneur de l’équipe première. Parti faire ses classes à Lucerne en Suisse puis au Club Bruges en Belgique, il vient de livrer une saison très aboutie, avec un titre de champion de Belgique, des apparitions marquantes en Ligue des Champions et un titre de meilleur espoir de la Jupiler League.

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L’Inter a donc décidé de récupérer son talent, et a déboursé 23 M€ pour cela. Agé de 20, milieu de terrain, comme son illustre père, il est ravi de retrouver son club de coeur. « C’est indescriptible : j’ai commencé à jouer au football pour l’Inter parce que mon rêve était de jouer à San Siro. Pour moi, c’est une émotion que je dois encore assimiler », a-t-il déclaré au site officiel du club. Il a signé un contrat de 5 ans.

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