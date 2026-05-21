PFC : Antoine Kombouaré réagit à la rumeur Jürgen Klopp

«Qui ne rêve pas d’avoir Jürgen ? Son côté solaire, génie du foot et de la tactique avec soi. On rêverait de l’avoir mais ça ne sera pas à court terme car il ne veut pas reprendre un banc rapidement. Peut-être dans 3, 4 ou 5 ans si on arrive en Ligue des Champions, j’aimerais bien le convaincre de venir entraîner notre équipe.» Antoine Arnault a un peu surpris son monde mardi soir sur RMC en dévoilant son intention de recruter, un jour, Jürgen Klopp pour le PFC. Ces propos ont pu étonner, à l’heure où Antoine Kombouaré est en passe de rester au club, lui qui a permis d’assurer le maintien sans trop de pression, après une première partie d’exercice délicat. Pour autant, le Kanak en a vu d’autres et il n’est pas question de se braquer.

La suite après cette publicité

«Je suis super content. Je n’ai rien d’autre à ajouter, assure-t-il sur les ondes de RMC où il passait deux jours après l’actionnaire. J’ai appris dans le foot que je ne suis que de passage. Si je suis encore là dans un ou deux ans, c’est toujours ça de gagné. Le reste… C’est lui le patron, lui qui me paye. Si demain il a envie de me dire que c’est fini, on passera à autre chose. Je serai quand même reconnaissant car il m’a donné du travail. Et bien payé. Jamais de la vie je ne vais me plaindre.» Et pas question pour lui de faire un parallèle avec son éviction du PSG en 2011 par Carlo Ancelotti. «Moi je n’ai jamais gagné la Ligue des champions. Je sais rester à ma place. J’ai arrêté de rêver. Plus de plans sur la comète. C’est le foot. Je fais du mieux possible et si on est content de moi, on me garde.»