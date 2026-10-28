Real Madrid : Carvajal juge le Clásico et Kylian Mbappé

Il n’était pas sur la pelouse dimanche dernier au Camp Nou, mais Dani Carvajal n’a pas manqué une miette du Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid (1-2). «J’étais nerveux. J’ai trouvé le match fantastique, assure l’ancien Madrilène à AS. Les deux équipes ont très bien joué, surtout le Real Madrid, qui n’a jamais baissé les bras. Le Real Madrid a marqué les esprits. L’ambiance est différente aujourd’hui, mais je l’ai regardé en portant le maillot du Real Madrid.»

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Nouveau joueur de Getafe, l’ancien latéral du Real n’en reste pas moins un grand supporter de la Casa Blanca. Il a aussi été impressionné par la performance de Kylian Mbappé, double buteur face au Barça. «C’est une bête, il était incroyable lors du Clásico. J’ai vu quelques extraits et on ne pouvait pas rêver d’un plus beau but. Cubarsi l’a bloqué à plusieurs reprises, l’a même retenu, et Kylian a quand même réussi à le battre… Il marque en dribblant les défenseurs. Vu son talent, c’est l’un des joueurs les plus forts que je n’ai jamais vus.» Carvajal est comblé.