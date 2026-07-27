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Ligue 1

Contacts établis entre le PSG et Parme pour Zion Suzuki

Par Matthieu Margueritte
Zion Suzuki, avec le Japon @Maxppp

Le mercato du Paris Saint-Germain bat son plein ces dernières heures. Le club de la capitale s’est retiré du dossier Yan Diomandé et doit en parallèle gérer les envies d’ailleurs de Bradley Barcola. Et ce n’est pas tout.

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Le PSG chercherait bel et bien à engager le gardien japonais de Parme Zion Suzuki (23 ans). L’intérêt des Rouge-et-Bleu pour l’international nippon avait déjà fuité, mais Sky Italie assure que les premiers contacts entre Paris et Parme ont eu lieu ces dernières heures. Pour rappel, le club italien réclamerait au moins 30 M€ pour son joueur.

Pub. le - MAJ le
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