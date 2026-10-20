Ligue des Champions : le classement de la 3e journée après les matches de mardi

La troisième journée de C1 a permis au Paris Saint-Germain de frapper fort en s’imposant face au FC Barcelone (4-2). Les Parisiens conservent la tête du classement avec neuf points, à égalité avec Liverpool, vainqueur au terme d’un match spectaculaire contre Villarreal (4-3).Le PSG et Liverpool se partagent ainsi les deux premières places avec neuf points après trois journées, devant Stuttgart, troisième avec sept unités. Derrière, Aston Villa, le FC Barcelone, Manchester City, le Sporting CP et Arsenal figurent provisoirement dans le top 8, même si plusieurs équipes n’ont disputé que deux rencontres avant mercredi.

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Naples, vainqueur de Bodø/Glimt (4-3), se relance et quitte les dernières places, tandis que le PSV Eindhoven, victorieux à Porto (1-0), compte désormais quatre points. Dans la seconde moitié du classement, Villarreal recule après sa défaite à Liverpool (4-3), tandis que Bodø/Glimt reste sous pression malgré ses trois buts inscrits à Naples. Porto, battu par le PSV, demeure sans point après trois journées, tout comme le Slovan Bratislava, lourdement dominé par l’AS Roma (4-0) et lanterne rouge provisoire.