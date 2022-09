Golden Boy : les 40 derniers prétendants

La liste des prétendants au Golden Boy s’affine. Pour rappel, Tuttosport organise chaque année l’élection du meilleur jeune de moins de 21 ans. Et après avoir dévoilé une liste de 100 noms, le quotidien a procédé à un écrémage.

Ainsi, ils ne sont plus que 40 désormais. Une liste dans laquelle on retrouve deux pensionnaires de Ligue 1 tels que Nuno Mendes (PSG) et Castello Lukeba (OL). Le mois prochain, on connaitra enfin les 20 finalistes.