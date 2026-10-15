Real Madrid : la nouvelle soirée catastrophique de Vinícius Júnior

S’il pensait pouvoir tourner la page de ces derniers jours compliqués et enfin lancer sa saison sur la pelouse de l’AS Roma, mercredi, Vinícius Júnior s’est encore raté. Pour la deuxième sortie du Real Madrid en Ligue des Champions cette saison, le club merengue a été bousculé par les Giallorossi et se dirigeait même vers sa deuxième défaite de la saison, toutes compétitions confondues. Menés jusqu’à la 81e minute, les Madrilènes ont finalement renversé la rencontre en l’espace de huit minutes, pour s’imposer dans les tout derniers instants (3-4). Un match animé dans lequel Vinícius Júnior est passé totalement à côté, comme bien souvent depuis le début de la saison.

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Quatre jours plus tôt, l’ailier âgé de 26 ans était déjà passé par toutes les émotions avec ce but refusé, puis ce carton rouge reçu après avoir tiré les cheveux du joueur de Villarreal, Nathan Saliba. Un geste qui lui a valu une suspension de quatre matchs, le condamnant ainsi à regarder le Clasico face au FC Barcelone (le 25 octobre, 21h), chez lui. Avec ce contexte particulier et alors que ses prestations actuelles sont très loin de son meilleur niveau, une réponse était ainsi attendue sur le terrain hier soir. Mais elle n’est finalement jamais venue. Titularisé à gauche, Vinícius Júnior a été l’ombre de lui-même : 22 ballons touchés, aucun tir, un seul centre tenté… Et surtout, cette talonnade ratée qui a débouché sur le but du 2-1 des Romains, signé Donyell Malen (51e).

Vinicius Junior frustré, Mourinho satisfait de sa réaction

Huit minutes plus tard, la sanction tombait : José Mourinho faisait entrer Endrick à sa place. Une décision qui n’était pas du goût du numéro 7, lequel a clairement manifesté son mécontentement en découvrant son numéro sur le panneau du quatrième arbitre. « Pourquoi il me sort ? », aurait-il notamment déclaré. Un changement qui a pourtant porté ses fruits puisque son remplaçant a été passeur puis buteur sur l’égalisation. Néanmoins, malgré la victoire madrilène, la presse espagnole n’en oublie pas le match de Vinicius. « Un très mauvais match, au pire moment… Il ne s’est pratiquement pas montré en attaque, a commis une erreur inexcusable avant le 2-1. Ce n’est pas tant que la suspension l’ait déstabilisé, car c’est une situation qui se répète depuis des mois. Deux ans, pour être précis. Une performance très éloignée de celle qu’il avait montrée auparavant », a jugé le média AS, qui lui a attribué la note de 1/10.

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De son côté, l’international auriverde a tenu à afficher sa confiance malgré cette nouvelle prestation décevante. « Je suis en colère contre moi-même de ne pas être au meilleur de ma forme. Je suis arrivé très jeune, à 18 ans, et j’ai toujours donné le meilleur de moi-même pour ce club, cette équipe. Au final, Vini revient toujours. Je n’ai aucun doute sur le fait que je vais ramener le club là où il mérite d’être », a-t-il déclaré en zone mixte. Le Brésilien est également revenu sur sa réaction au moment de son remplacement, qu’il a justifiée par son envie de rester sur le terrain. « C’est normal, car je veux toujours jouer tous les matchs, toutes les minutes. Mais je sais où j’en suis, comment je joue, et je suis là pour aider l’équipe. Parfois, il faut sortir pour laisser la place à d’autres joueurs et changer la dynamique. C’est important. » José Mourinho a, lui aussi, commenté la scène, estimant que la frustration de son joueur était légitime. « C’est normal qu’il pose la question. C’est normal qu’il ne soit pas content. Mais s’il fait comme tant d’autres, qui jettent ensuite une bouteille ou lui donnent un coup de pied, ce sont des choses que je n’aime évidemment pas. La frustration d’un joueur important est normale. Après le match, il était très, très heureux de la victoire de son équipe. Pour moi, c’est le plus important. » Malgré la victoire du Real Madrid et les mots rassurants du Special One, Vinícius Jr. devra rapidement retrouver son meilleur niveau pour faire taire les critiques et relancer une saison qui prend, pour l’instant, une tournure inquiétante.