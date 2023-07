OM : Pablo Longoria a une idée derrière la tête pour relancer Vitinha

La suite après cette publicité

Depuis de longues années, l’OM court après son grand attaquant. Alors que cette saison, le costume du goleador a été porté à merveille par Alexis Sanchez, le board olympien s’est entêté dans sa quête. Pour ce faire, Pablo Longoria et Javier Ribalta, les deux têtes pensantes du projet olympien, n’avait pas lésiné sur les moyens et avaient déboursé pas moins de 32 millions pour débusquer Vitinha du Sporting Braga. Alors qu’engouement, mais aussi crainte autour du prix de la transaction animaient ses débuts, le natif de Cabeceiras de Basto n’est pas rentré dans les plans d’Igor Tudor qui avaient usé d’excuses pour justifier son statut de remplaçant, ne le titularisant qu’à cinq reprises. Au final, ses premiers mois ont été marqués par un seul coup d’éclat en 16 matches : un doublé face à Troyes (3-1) en avril dernier. Trop peu pour un joueur qui représente alors toujours le transfert le plus onéreux de l’histoire du club phocéen.

Présent en conférence de presse ce mardi à l’occasion de la présentation de Marcelino, nouvel entraîneur de l’OM, Pablo Longoria a confirmé qu’il comptait sur son joueur pour la saison prochaine. Face aux questions des journalistes, le dirigeant espagnol s’est exprimé sur les six premiers mois compliqués de son poulain : «Le cas de Vitinha est un cas compliqué. Tout jeune joueur a besoin d’un temps d’adaptation et les buteurs ont besoin de confiance. Vitinha a une pression comme tous les joueurs offensifs qui arrivent ici, on doit faire avec. On a une question de prix de transfert qui met la pression. Il est arrivé le dernier jour, avec un effectif dans une dynamique positive.» Son avenir se dessinant clairement au Vélodrome, il faut désormais sauver le soldat Vitinha qui a vécu un début d’été pour le moins compliqué.

Du temps et de la confiance, duo gagnant pour Longoria

En effet, après ce début d’aventure tumultueux dans les Bouches-du-Rhône, le buteur de 23 ans avait alors pour leitmotiv de se relancer lors de l’Euro Espoirs. Sélectionné par Rui Jorge, le transfuge de Braga débute la compétition en étant titulaire. Pourtant, sa première période totalement ratée lors du match d’ouverture face à la Géorgie (0-2) a eu raison de la patience de son coach qui l’a remplacé dès la mi-temps. La suite ? Une seule minute face à l’Angleterre en quarts de finale puis plus rien. Au total, sur les quatre rencontres disputés par les Espoirs portugais, Vitinha n’en a disputé que deux pour un total de 46 minutes durant lesquelles il n’a été trouvé qu’à douze reprises. Pire, il n’a cadré aucun tir et a perdu 5 de ses 12 ballons touchés. Un bilan famélique qui ne laisse présager rien de bon sur son retour en terres marseillaises.

Pourtant, dans le sud de la France, Marseille attend de pied ferme son buteur. Pablo Longoria, proche de ses joueurs et de son staff, a d’ailleurs un plan qu’il a longuement exposé devant la presse ce mardi : «Il vit de la confiance, un jeune attaquant a aussi besoin de temps. C’est important pour lui d’y arriver de faire une bonne préparation. Juger un joueur au bout de six mois, je ne suis pas d’accord, encore plus quand on connaît les attentes qu’on a. C’est important d’avoir la tête froide. On a un objectif en commun. On veut que tout se passe bien. On doit lui donner une confiance pour voir le vrai Vitinha.» Comme dirait Kerchak, rappeur français et cousin…d’Isaak Touré, qui devrait revenir sur la Canebière cet été : avec un peu de confiance, ça va le faire. C’est en tout cas ce qu’espèrent les dirigeants et les supporters marseillais.