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Premier League

PL : Chelsea s’offre Brighton, Sunderland arrache un précieux succès

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Xabi Alonso, à Chelsea @Maxppp
terminé - 15:00 Chelsea 4 Brighton 3
terminé - 15:00 Sunderland 1 Fulham 0
terminé - 15:00 Leeds 1 Brentford 1

Qui dit dimanche après-midi, dit forcément le retour du traditionnel multiplex de Premier League. Et cette fois, il y avait encore des belles affiches avec notamment Chelsea qui recevait Brighton. Les Blues, à domicile, pouvaient compter sur Emiliano Martinez, officialisé ce jour et déjà dans le onze titulaire. Et dans cette rencontre, Chelsea n’a pas traîné marquant trois buts en à peine 30 minutes grâce à des buts de Lavia, de Joao Pedro et de Pedro Neto. La réduction du score de Brighton a relancé la fin de match, mais en vain puisque Palmer a scellé la victoire des siens.

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Dans les autres rencontres, dans un match disputé, Brentford a n’a pu faire mieux que match nul contre Leeds. La différence a été faite grâce au jeune milieu allemand Kevin Schade avant que Leeds n’égalise. Enfin, Sunderland grâce à Isidor a devancé Fulham.

Les résultats de 15h :

  • Chelsea 4-3 Brighton (Lavia, Joao Pedro, Pedro Neto, Palmer / Yalcouye, CSC Joao Pedro, Gross)
  • Leeds 1-1 Brentford (Calvert-Lewin / Kevin Schade)
  • Sunderland 1-0 Fulham (Isidor)
Pub. le - MAJ le
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