PL : Chelsea s’offre Brighton, Sunderland arrache un précieux succès

Qui dit dimanche après-midi, dit forcément le retour du traditionnel multiplex de Premier League. Et cette fois, il y avait encore des belles affiches avec notamment Chelsea qui recevait Brighton. Les Blues, à domicile, pouvaient compter sur Emiliano Martinez, officialisé ce jour et déjà dans le onze titulaire. Et dans cette rencontre, Chelsea n’a pas traîné marquant trois buts en à peine 30 minutes grâce à des buts de Lavia, de Joao Pedro et de Pedro Neto. La réduction du score de Brighton a relancé la fin de match, mais en vain puisque Palmer a scellé la victoire des siens.

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Dans les autres rencontres, dans un match disputé, Brentford a n’a pu faire mieux que match nul contre Leeds. La différence a été faite grâce au jeune milieu allemand Kevin Schade avant que Leeds n’égalise. Enfin, Sunderland grâce à Isidor a devancé Fulham.

Les résultats de 15h :