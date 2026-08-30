PL : Chelsea s’offre Brighton, Sunderland arrache un précieux succès
Qui dit dimanche après-midi, dit forcément le retour du traditionnel multiplex de Premier League. Et cette fois, il y avait encore des belles affiches avec notamment Chelsea qui recevait Brighton. Les Blues, à domicile, pouvaient compter sur Emiliano Martinez, officialisé ce jour et déjà dans le onze titulaire. Et dans cette rencontre, Chelsea n’a pas traîné marquant trois buts en à peine 30 minutes grâce à des buts de Lavia, de Joao Pedro et de Pedro Neto. La réduction du score de Brighton a relancé la fin de match, mais en vain puisque Palmer a scellé la victoire des siens.
Dans les autres rencontres, dans un match disputé, Brentford a n’a pu faire mieux que match nul contre Leeds. La différence a été faite grâce au jeune milieu allemand Kevin Schade avant que Leeds n’égalise. Enfin, Sunderland grâce à Isidor a devancé Fulham.
Les résultats de 15h :
- Chelsea 4-3 Brighton (Lavia, Joao Pedro, Pedro Neto, Palmer / Yalcouye, CSC Joao Pedro, Gross)
- Leeds 1-1 Brentford (Calvert-Lewin / Kevin Schade)
- Sunderland 1-0 Fulham (Isidor)
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