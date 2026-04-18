Real Madrid : Jude Bellingham sort du silence après l’élimination

L’élimination du Real Madrid au terme d’un scénario totalement fou sur la pelouse du Bayern Munich a laissé des traces. Malgré une entame parfaite et une capacité à punir la moindre erreur adverse, les Madrilènes ont fini par céder dans les dernières minutes, voyant leur rêve de Ligue des Champions s’envoler (4-3). Un coup d’arrêt brutal pour un club qui misait tout sur cette compétition après avoir quasiment déjà perdu la Liga, et qui nourrissait encore l’espoir d’une remontada malgré un contexte défavorable.

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Plus de 24 heures après cette désillusion, Jude Bellingham a pris la parole sur Instagram avec lucidité et responsabilité : « ce n’était pas suffisant, mais nous avons tout donné jusqu’au bout. Madridistas, nous savons que nous vous avons déçus, mais nous vous sommes toujours reconnaissants de votre soutien. Les beaux jours que vous méritez reviendront. Il n’y a pas d’autre choix que de terminer cette saison en beauté. Hala Madrid ! » Un message fort, à l’image de la frustration madrilène, mais aussi tourné vers la fin de saison, avec la volonté de rebondir rapidement après cet échec européen.