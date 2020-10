Droits TV, Mediapro : Jaume Roures ne ferme pas la porte à Canal +

Jaume Roures patron de Mediapro tenait ce mercredi en fin de matinée une conférence de presse à Paris. Le président du principal diffuseur de la Ligue 1 et Ligue 2 souhaitait s'expliquer sur sa volonté de faire baisser la facture des droits TV et trouver des solutions dans le litige qui l'oppose à la LFP. En parallèle, le dirigeant espagnol est revenu sur les négociations avec Canal + pour la distribution de la chaîne Téléfoot.

« Nous avons tenté de trouver un accord avec Canal depuis le début. On a parlé avec eux pendant des mois l'année dernière. On est encore en négociation avec eux. Mais je ne sais pas comment ca va aboutir. Il n'y a pas d'accord mais on est ouvert à un accord avec eux, » a ainsi commenté Roures.