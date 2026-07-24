Chelsea : Emmanuel Emegha déjà blessé !

Buteur lors de son premier match amical contre Bromley (3-0, le 18 juillet), Emmanuel Emegha a finalement vu son début d’aventure à Chelsea tourner à la catastrophe. En effet, l’ancien attaquant du Racing Club de Strasbourg s’est blessé aux ischios.

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Si la durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, le joueur de 23 ans ne participera pas au stage de présaison en Australie. Un premier coup dur pour les Blues et l’attaquant international néerlandais (2 sélections).