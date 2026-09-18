Equipe de France : Matthieu Udol est déçu de ne pas avoir été appelé

Un vendredi à oublier pour Matthieu Udol. Titulaire face à l’AS Monaco ce vendredi soir pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, le défenseur gauche s’est incliné malgré son but de l’égalisation qui avait relancé la rencontre à l’heure de jeu. Enragé après son but, l’ancien Messin était sûrement revanchard de ne pas avoir été appelé par Zinedine Zidane dans la liste de l’Equipe de France à 18h.

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Alors que plusieurs nouveaux ont été convoqués et qu’un seul défenseur gauche de métier n’a été convoqué par Zizou, Udol n’a pas caché son amertume après cette non-sélection au micro de Ligue 1+ : «la rage après mon but lié à ma non-sélection ? J’ai suivi la liste. J’ai été déçu après, c’est normal en tant que compétiteurs. A moi de redoubler d’efforts pour candidater la prochaine fois.» Le rendez-vous est donné.