Bradley Barcola mis à l’écart par le PSG !

La situation de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain semble se tendre. Alors que l’international français n’a pas participé au Trophée des champions face à Lens, dimanche, l’ailier parisien devrait rester à l’écart tant que son avenir n’aura pas été clarifié. En effet, ce lundi soir, L’Equipe précise que le PSG souhaite préserver son joueur pendant que les discussions se poursuivent autour d’un éventuel transfert vers Liverpool.

La suite après cette publicité

Pour rappel, le club anglais - qui a déjà vu une première offre refusée et qui prévoit de revenir à la charge - fait partie des prétendants les plus sérieux et les négociations restent ouvertes, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé. Cette mise à l’écart intervient alors que Luis Enrique avait récemment laissé entendre que les joueurs dont l’avenir était incertain pouvaient être amenés à patienter avant de retrouver le groupe.

La suite après cette publicité

Barcola en salle d’attente

Après la défaite contre Lens, l’entraîneur parisien avait d’ailleurs lancé : «je parlerai du mercato quand le mercato sera fini», sans vouloir en dire plus sur la situation de l’ex-Lyonnais. Pour Barcola, l’attente pourrait donc se prolonger dans les prochains jours et son avenir dépendra principalement de l’évolution des discussions avec Liverpool et de la capacité des deux clubs à trouver un terrain d’entente.

Une chose semble toutefois claire : tant que la situation ne sera pas définitivement réglée, le PSG devrait continuer à préserver son attaquant. «C’est notre fils et on souhaite le protéger. Il y a des études qui montrent que lorsqu’un joueur est perturbé mentalement, le risque de blessure est plus élevé. C’est une décision du coach, mais c’est aussi parce que Bradley n’est pas à 100 % disponible», explique d’ailleurs à ce titre le club parisien.