Jamal Musiala n’en voit toujours pas le bout. À peine revenu sur les terrains après deux mois d’absence, l’international allemand a de nouveau été stoppé par une blessure musculaire à la cuisse droite, la même qui l’avait déjà éloigné des terrains pendant de longues semaines. Le coup est difficile à encaisser quand on sait la période délicate traversée par le milieu offensif de 23 ans, entre ses troubles neurologiques et la polémique déclenchée par les déclarations de ses dirigeants sur son avenir et son salaire.

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« Ce que je ne comprends pas, c’est la manière dont cela est communiqué publiquement. Cela ne doit jamais arriver. Bien sûr, le club est toujours au-dessus et plus grand que n’importe quel joueur, mais pas plus grand que l’humain. Et ce qui a été fait, c’est hors de question et pas du tout du niveau du Bayern », déplorait Joshua Kimmich ces derniers jours. La légende allemande Oliver Kahn a aussi pris la défense de Musiala, tandis que Michael Olise a simplement réagi par un like sur Instagram, un geste qui n’a sans doute rien d’anodin.

« Jamal a besoin d’un peu de tranquillité et de sérénité pour retrouver son chemin »

Ce samedi avant la rencontre de Bundesliga face à Hambourg, l’entraîneur bavarois, Vincent Kompany, a tenté d’éteindre l’incendie avec ses moyens : « c’est une nouvelle phase, une nouvelle situation, une nouvelle réalité. Nous devons simplement être un peu plus patients. Jamal a besoin d’un peu de tranquillité et de sérénité pour retrouver son chemin. Regardons d’abord l’humain avant le footballeur. Peut-être que vous, les médias, pouvez aussi le faire de votre côté », confiait l’ancien international belge au micro de Sky.

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Le directeur du football du Bayern, Max Eberl, a lui aussi pris la parole cet après-midi. En appelant au calme, et en usant de mots forts : « c’est une tragédie humaine. Nous accordons maintenant à Jamal le temps et l’espace pour déconnecter et revenir plus fort. (…) Nous tous au club voulons du calme et de l’unité. J’en ai assez dit ». A priori, Jamal Musiala ne devrait plus fouler les terrains avant 2027.