PSG-Lens : Florian Sotoca déçu du résultat

Battu sur la pelouse du Parc des Princes lors du choc contre le Paris Saint-Germain (1-3), le RC Lens enchaîne un troisième match sans victoire en trois journées de Ligue 1. Avant un déplacement périlleux contre Monaco, Florian Sotoca ne veut pas s’inquiéter, mais regrette le but encaissé par Marco Asensio, juste avant la mi-temps.

«On fait une bonne première période, mais le but change tout le match. On est tombé sur une belle équipe, meilleure que nous. Mais il ne faut pas lâcher, on a pêché dans la finition, car on avait des situations. Le but avant la mi-temps est juste rageant. C’est dommage, mais on va repartir au travail avant un déplacement à Monaco. Ce n’est que la 3e journée, on doit juste ne pas lâcher», a-t-il lâché, au micro de Canal +.