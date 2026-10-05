Kylian Mbappé s’en est pris à José Mourinho selon la presse madrilène !

Décidemment, cette trêve internationale est longue pour Kylian Mbappé, très longue… L’annonce de son départ du groupe tricolore suite à un petit pépin physique au genou avait déjà fait grincer quelques dents du côté des fans tricolores, qui avaient quelques soupçons sur la blessure du numéro 10 merengue. Puis, ce dernier a été aperçu en boîte de nuit à Paris avec sa compagne Ester Exposito, ce qui a, cette fois, provoqué la colère des supporters madrilènes. Autant dire qu’une fois encore, la nouvelle égérie de la marque On a fait parler d’elle pour des raisons peu positives. Rebelotte ces dernières heures.

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Dimanche après-midi, Kylian Mbappé a ainsi publié une story Instagram dans laquelle on le voyait faire du vélo, dans un environnement plutôt champêtre. Le tout, avec la chanson de Michel Fugain et du Big Bazar, « Les gentils, les Méchants », en fond. Une publication un peu mystérieuse, mais rien de polémique a priori, et cette publication aurait pu en rester au statut d’anecdotique… Sauf que la presse madrilène s’est rendue compte d’une chose.

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Mbappé a-t-il provoqué Mourinho ?

Il y a 10 jours, dans une interview accordée à Bet It Drives, José Mourinho affirmait que ses joueurs ne devaient pas faire de vélo. Sous aucun prétexte. « Malheureusement, un joueur de foot ne peut pas faire de vélo. Même s’il le fait en se cachant du club. Je m’en fous de son contrat, moi je regarde la façon dont le joueur prend son travail au sérieux. Tu tombes, tu peux rater 3 matchs, ou pire, tu peux te casser une jambe. Ou peut-être juste un bleu, mais ce bleu t’empêche d’être au top », confiait le coach portugais. Le rapprochement a donc très rapidement été fait par tous les médias espagnols, et pour beaucoup, la story de Mbappé est tout simplement une provocation du joueur envers son entraîneur.

💥 Hoy Mbappé ha colgado en sus redes sociales su paseo en bicicleta La suite après cette publicité 😅 Y hace 10 días, José Mourinho hablaba en el podcast 'Bet It Drives’ sobre montar en bicicleta mientras eres futbolista https://t.co/RXH1Fjqvpu— Tiempo de Juego (@tjcope) October 4, 2026

S’il est tout à fait envisageable que ce soit un pur hasard et que Mbappé n’ait même pas vu l’interview de son entraîneur, à Madrid, on ne lui accorde pas le bénéfice du doute. Le journaliste Antonio Romero l’a par exemple détruit sur la Cadena SER. « Mbappé assume d’être l’attaquant star du Real Madrid, mais il considère aussi qu’il peut faire ce qu’il veut. Comme personne au club ne lui dit rien, bien au contraire, il sent qu’il a plus de pouvoir. […] Il doit faire attention, et je commence à douter qu’il soit vraiment intelligent. Il ne pourra jamais être le leader du vestiaire du Real Madrid. Il n’a pas la personnalité pour l’être, et il ne veut pas l’être. Quelqu’un devrait lui dire "ce n’est pas le Mbappé FC ici, c’est le Real Madrid" », a-t-il lancé. S’exprimant sur ce sujet, Juanma Castaño, journaliste de poids en Espagne, a aussi eu des propos forts sur la Cadena COPE : « le club ne voit pas Vinicius et Mbappé de la même manière. Vinicius Jr est un joueur de club, Mbappé n’est pas le joueur préféré de la direction. Si le club doit choisir et en vendre un, c’est Vinicius qui restera et Mbappé sera vendu ». Reste à voir comment réagira le Special One…

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