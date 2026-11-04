Real Madrid : le cauchemar continue pour Vinicius Jr !

Le Real Madrid a eu chaud ce soir en terres grèques. Menés 2-1 à un quart d’heure de la fin du match par l’AEK Athènes, les Merengues ont fait appel à leur fameux ADN européen pour s’offrir une remontada comme on en a tant vues ces dernières années. Résultat final : victoire 3-2, grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et de Fede Valverde. Mais c’est surtout Vinicius Jr qui était observé de très près. Suspendu en Liga, il était titularisé par Mourinho ce soir, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas vraiment saisi sa chance.

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Aligné à gauche - renvoyant Yan Diomandé sur le flanc droit - l’ancien de Flamengo n’a clairement pas marqué des points dans ce duel à distance avec l’Ivoirien, qui a la cote à Madrid en ce moment. Arda Güler étant indiscutable à droite pour les gros matchs, Vinicius Jr devait prouver à Athènes, mais il n’a fait aucune différence. Surtout que, contrairement à ses coéquipiers, il a pu bénéficier d’un certain temps pour se reposer, n’ayant pas participé aux dernières rencontres de championnat. On a encore vu un Vini lent, incapable de créer du danger, peu tranchant dans ses dribbles.

Le Real Madrid, meilleur sans Vinicius ?

Forcément, en Espagne, les réactions sont encore une fois assez dures avec le joueur de la Canarinha. « Malheureux en première période. […] En deuxième période, il a tenté, mais il n’a pas pu. Actuellement, Diomandé est largement devant pour être titulaire », indique le journal AS. Ancien joueur du Real Madrid et habituellement assez mesuré, Jorge Valdano a été très sévère avec le Brésilien sur le plateau de Movistar : « le mot "acceptable" ne convient pas à un joueur comme Vinicius. Il a peu tenté, et il a rarement réussi. Il n’a fait qu’une bonne action. On ne se rappelle de pratiquement rien de son match, pour un joueur qui pendant tant de temps a eu un niveau extraordinaire, c’est très peu ce qu’il fait. Cette version endormie de Vinicius ne va pas l’aider à récupérer la place qu’a réussi à conquérir Diomandé ».

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S’il ne pourra de toute manière pas jouer face à Valence ce week-end, Vinicius Jr n’est plus vu comme un titulaire potentiel dans un onze de gala de Mourinho à Madrid. « Pointer Vinicius du doigt et le culpabiliser des maux du Real Madrid peut sembler facile, mais ce n’est pas un hasard si l’équipe de Mourinho baisse son niveau quand le Brésilien est sur le terrain », y va de son côté Marca, qui souligne aussi son manque d’implication défensive. Il faut dire que du côté de la capitale espagnole, beaucoup sont convaincus que le Real Madrid est meilleur sans le numéro 7. Clairement, le deuxième du Ballon d’Or 2024 est engouffré dans une spirale négative dont il va être difficile de sortir…