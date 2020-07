Le vestiaire du Barça vole au secours d'Antoine Griezmann, les trois cibles prioritaires d'Arsenal pour son mercato

La suite après cette publicité

Griezmann demande des explications

Le cas Antoine Griezmann continue d'agiter la presse espagnole ce vendredi matin. Après son match de mardi soir contre l'Atlético de Madrid (2-2) passé sur le banc, le champion du monde français n'est visiblement pas content et semble vouloir l'exprimer. Selon Sport, le clan Griezmann a demandé des explications au FC Barcelone et à son entraîneur Quique Setién. Sa sœur, Maud, qui est aussi son agent, a demandé à ce qu'une réunion soit organisée avec toutes les parties du club afin de savoir si l'avenir de l'attaquant était toujours en Catalogne ou pas. Griezmann de son côté a demandé à Quique Setién de le voir en face-à-face afin de revenir sur ce qui s'est passé mardi soir et son entrée en jeu pour deux minutes. Mundo Deportivo, de son côté, ne plonge pas dans la négativité. Selon le média, le vestiaire soutient toujours le Français et croit en lui. Ce qui donne de la force au natif de Mâcon, qui va tout tenter pour inverser la situation et montrer à son coach qu'il peut compter sur lui pour la fin de la saison.

Mourinho s'en prend à l'arbitrage

Défait sur la pelouse de Sheffield United (1-3), Tottenham a sans doute dit adieu à une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Les Spurs sont désormais 9es avec 9 points de retard sur Chelsea, 4e. Lors de cette défaite d'hier soir, José Mourinho a reconnu que ses joueurs n'en avaient pas fait assez, mais il s'en est pris aussi à l'arbitrage. En première période, un but de Harry Kane a été refusé par la VAR après une faute de main, involontaire, semble-t-il, de Lucas Moura. Pour le technicien portugais, l'arbitrage vidéo met en danger le football, car les fans pourraient se détourner de celui-ci si la VAR continuait à être utilisé. Il a aussi ajouté : «les arbitres assistants sont devenus des arbitres assistants adjoints», pointant du doigt que le véritable arbitre décisionnaire désormais était l'arbitre de la VAR. Ce qui n'est pas du goût du Special One.

Les 3 cibles prioritaires d'Arteta à Arsenal

Pour son premier mercato à la tête d'Arsenal, Mikel Arteta veut remodeler un effectif qui peine à être régulier sur la durée. Pour cela, selon The Times, trois noms ont été ciblés par l'ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Il s'agit d'un défenseur central et de deux milieux de terrain. Pour la charnière des Gunners, Arteta songe au Français de Leipzig, Dayot Upamecano. Alors que dans l'entrejeu, l'Espagnol lorgne Thomas Partey de l'Atlético de Madrid et Dominik Szoboszlai du Red Bull Salzbourg. Pour les trois, il faudra sortir le chéquier selon le sérieux journal britannique. Ou alors organisé des échanges. On parle d'un troc avec Alexandre Lacazette dans le dossier Thomas Partey.