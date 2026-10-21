Real Madrid : Thibaut Courtois réclame le Ballon d’Or pour Kylian Mbappé

Thibaut Courtois a choisi son favori pour le Ballon d’Or, et il s’agit de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à DAZN Belgique, le gardien du Real Madrid a pris position en faveur de son coéquipier français, qu’il considère comme le meilleur joueur du monde sur le plan individuel. Malgré l’absence de trophées collectifs remportés par les Merengues, le portier belge estime que les performances de l’ancien Parisien méritent d’être récompensées. « Je pense que Kylian le mérite. Est-ce qu’on choisit quelqu’un qui a remporté des titres ou quelqu’un qui a été au-dessus des autres pendant toute la saison, même sans rien gagner ? Je pense que personne n’a été meilleur que Mbappé individuellement, mais malheureusement, nous n’avons rien gagné collectivement », a-t-il déclaré. Un soutien appuyé de la part du dernier rempart madrilène, qui place donc l’attaquant tricolore devant son principal concurrent, Lamine Yamal, pourtant auteur d’une saison riche en succès avec le FC Barcelone et la sélection espagnole.

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Le gardien madrilène a d’ailleurs reconnu les mérites du jeune prodige barcelonais, tout en maintenant sa préférence pour le capitaine des Bleus. « Pour moi, il a réalisé une Coupe du monde un peu moins bonne, mais il a été sacré champion du monde, a remporté la Liga avec Barcelone et a réalisé une bonne année », a-t-il expliqué au sujet de Yamal. Courtois s’est également interrogé sur les critères utilisés pour désigner le lauréat du Ballon d’Or, rappelant la polémique autour du sacre de Rodri en 2024 devant Vinicius Junior et Dani Carvajal. « Je trouvais que ce n’était pas sa meilleure année, même s’il avait remporté l’Euro avec l’Espagne. L’année précédente, lorsque Manchester City avait gagné la Ligue des Champions, je pense qu’il aurait mérité de le remporter », a-t-il ajouté. Pour l’international belge, la difficulté réside donc dans l’équilibre entre les performances individuelles et les titres collectifs, deux critères qui ne permettent pas toujours de départager les prétendants au trophée.