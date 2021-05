PSG : Mauricio Pochettino a déjà en tête la saison prochaine

La suite après cette publicité

Éliminé en demi-finale de Ligue des Champions et largué par le LOSC en championnat, le PSG a vécu une dernière semaine compliquée pour ne pas dire plus. Le match nul à Rennes (1-1) et la nervosité affichée par l'ensemble du groupe ont mis en exergue un état d'esprit et un moral dans le dur. Dimanche soir Pochettino avait déjà prévenu qu'il faudra prendre des décisions pour la suite et ça commence dès demain avec la demi-finale à Montpellier. Déjà, il n'y aura pas de Verratti ni de Kurzawa, tous les deux d'ores et déjà forfaits pour la fin de saison mais lorsqu'on évoque le bilan de ces six premiers mois, le coach argentin fait la moue et évoque déjà la saison prochaine.

«Le PSG doit toujours gagner. L’objectif est de gagner tous les jours, toutes les compétitions. Nous avons ce désir de victoire. Chaque victoire nous apporte un peu plus de satisfaction. La Ligue des Champions, il y aura une déception de ne pas atteindre la finale. En championnat, nous sommes à trois points derrière Lille et en demi-finale de coupe. Ça sera très bien si on pouvait gagner la coupe pour commencer une nouvelle saison avec une nouvelle stratégie, un nouveau plan et un nouveau projet. Ça serait important pour l’année prochaine», démarre l'Argentin en conférence de presse.

Pochettino est déjà tourné vers la suite

S'il reste encore deux matches de Ligue 1 et ce match de Coupe de France à Montpellier, Pochettino se projette sur la suite et notamment le mercato. Alors qu'un journaliste lui a posé une question sur Sergio Ramos, dont le nom est évoqué avec insistance du côté du PSG, lui qui arrive en fin de contrat avec le Real Madrid, le technicien refuse d'évoquer le nom du défenseur espagnol, mais affirme également que le club est déjà au travail dans certains domaines.

«Je ne vais pas répondre à cette question. Ce que je pourrais dire pourrait être mal interprété. Par respect pour le PSG et parce qu'on parle d’un joueur d’un autre club. Je peux dire qu’on travaille à améliorer l’équipe, on travaille à tous types d’amélioration. On est focalisé sur cette fin de saison, la demi-finale de Coupe de France. L’objectif c’est celui-là aujourd’hui », explique-t-il. Le présent c'est la Coupe de France, mais c'est aussi la préparation de la nouvelle saison.