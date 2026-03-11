Alemany confirme le retour avorté de Lionel Messi

Le désordre semble prendre de la place en Catalogne. En effet, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone en 2023 reste un sujet délicat et est évoqué avec rigueur. Dernièrement, Xavi a d’ailleurs assuré que La Liga avait donné son feu vert pour le retour de la star argentine, et que s’il n’était pas revenu, c’était suite à la décision du président du club, Joan Laporta. « Leo était signé. En janvier 2023, après avoir été champion du monde, nous l’avons contacté et il m’a dit qu’il avait hâte de revenir. Nous avons parlé jusqu’au mois de mars. Mais, c’est le président qui lui a dit non, qu’il ne peut pas se le permettre ».

La suite après cette publicité

Plusieurs discours contrastés ont donc vu le jour, mais désormais, c’est Mateu Alemany (actuel directeur sportif de l’Atlético de Madrid et ancien du Barça) qui a donné raison à l’ancien milieu de terrain catalan, évoquant une réelle validation de la ligue espagnole. « Xavi a raison. Ils nous ont dit qu’ils l’avaient » a-t-il déclaré au micro de Movistar, lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu le feu vert à l’époque. Si les parties ne sont pas spécialement sur la même longueur d’onde, toujours est-il que l’octuple ballon d’Or est loin de l’Europe et brille sous le soleil de Miami. Reste à savoir qui aura le dernier mot…