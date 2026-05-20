Hansi Flick prend le FC Barcelone à contre-pied dans le dossier Rashford

C’est un dossier qui commence clairement à en agacer plus d’un en Catalogne… Et pour cause, Marcus Rashford ne sera plus joueur du FC Barcelone au 30 juin, et les informations à son sujet pullulent au quotidien dans la presse catalane. Elles sont en plus souvent contradictoires. Tout au long de l’hiver, la tendance était d’ailleurs à une signature définitive de l’international anglais, via l’activation de son option d’achat de 30 millions d’euros. Mais ces dernières semaines, la tendance était plutôt négative, avec un Barça pas totalement convaincu, estimant en plus que le prix d’achat du joueur serait très élevé…

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La direction aurait même commencé à chercher des alternatives sur le marché, avec les anciens du club Abde (Betis) ou Jan Virgili (Mallorca) comme potentiels renforts moins chers que le joueur des Three Lions. De son côté, Marcus Rashford serait prêt à tout pour rester, quitte à faire de gros sacrifices. Et voilà que la Cadena SER fait de nouvelles révélations.

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Flick se positionne

On apprend ainsi qu’Hansi Flick souhaite que Marcus Rashford reste. Il a été plutôt convaincu par les prestations du joueur - 13 buts et 10 passes décisives entre Liga et Ligue des Champions - qu’il considère comme très utile dans l’effectif. Selon la radio espagnole, il a même confié, en privé, à l’attaquant qu’il souhaite l’avoir sous ses ordres la saison prochaine. Il lui a en revanche aussi fait savoir que cela ne dépendrait pas que de lui…

Mais c’est tout de même une prise de position importante, notamment parce que Deco et Joan Laporta sont plutôt à l’écoute de leur entraîneur, avec qui ils travaillent main dans la main et dont l’avis est très important en interne. Un superbe allié pour Marcus Rashford donc. La balle est donc dans le camp du Barça, qui pourrait tenter de faire baisser le montant de l’option d’achat, ou même de négocier un nouveau prêt…