Les joueurs du Real Madrid sifflés par leurs supporters, Vinicius et Endrick ne veulent pas de Neymar

Le Bernabeu n’épargne pas ses joueurs

“Pardon”, titre AS ce matin. Dans une ambiance morbide, le Real Madrid a assuré l’essentiel contre Alavés, 2-1, une victoire sans joie qui ressemble à une demande de pardon. Mbappé et Vinícius ont marqué. Le Français n’a pas célébré et le Brésilien s’est même excusé face à des tribunes qui ont alterné entre sifflets pour Eduardo Camavinga et indifférence polaire. Cette fin de saison s’étire comme un long calvaire pour les hommes d’Arbeloa, au deuil d’une Liga quasi perdue. Face à la déconnexion évidente avec son public, la Maison Blanche ne semble plus aspirer qu’au coup de sifflet final de cet exercice raté. Kylian Mbappé a une cote de popularité assez basse à Madrid en ce moment. Juste avant la mi-temps, il a été sifflé par le public madrilène après avoir manqué une grosse occasion. Plus tôt dans la rencontre, il avait déjà été pris à partie. Il pourra au moins se consoler en se disant qu’il n’a pas été le seul Merengue sifflé par le public ce soir, puisque Vinicius Jr a aussi été sifflé, et encore plus copieusement que son coéquipier français.

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Neymar ne fait pas l’unanimité au Brésil

“Le clan madrilène du Brésil ne veut pas de Neymar”, c’est ce qu’on peut lire dans les pages intérieures de Sport. La présence de Neymar Jr au Mondial 2026 vire au psychodrame national au Brésil et fracture l’opinion publique autant que le vestiaire de la Seleção. Alors que Carlo Ancelotti doit trancher le 18 mai, les stars du Real Madrid, Vinícius et Endrick, verraient d’un mauvais œil le retour d’un "Ney" en méforme, hué à Santos et jugé toxique pour la hiérarchie actuelle. Pour Endrick, l’ex-Parisien est un concurrent direct au poste de faux 9, tandis que pour Vinícius, son retour menacerait son nouveau statut de leader marketing et technique.

Hansi Flick vend la mèche pour son avenir

À la veille d’affronter le Celta de Vigo, Hansi Flick a clamé son désir de prolonger l’aventure blaugrana jusqu’en 2028. Il a affirmé que le Barça sera l’ultime étape de sa carrière. L’entraîneur allemand, en pleine symbiose avec le club, lie son destin à deux rêves : soulever la Ligue des Champions et inaugurer le nouveau Camp Nou. Focalisé sur un deuxième sacre consécutif en Liga, Flick refuse tout relâchement malgré l’avance au classement. Le technicien de 61 ans prépare déjà l’avenir et met un point d’honneur sur le mercato d’été, un mercato qui conditionnera les ambitions catalanes dans sa quête de Ligue des Champions.