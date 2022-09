Pourquoi il ne faut absolument pas rater Maccabi Haifa-PSG

Après avoir défait la Juventus Turin dans un Parc des Princes incandescent, le Paris Saint-Germain va vivre une ambiance tout aussi chaude, en Israël, dans le stade Sammy Ofer de 30 000 places qui abrite le Maccabi Haifa. Déséquilibrée sur le papier, la rencontre ne sera pas non plus une promenade de santé pour le PSG.

4 raisons de ne pas rater Maccabi Haifa-PSG

Déjà parce que le Maccabi Haifa est l'une des sensations de cette Ligue des Champions. Embarqué dans plusieurs tours préliminaires, le club israélien a déjà éliminé l'Olympiakos, l'Apollon Limassol et l'Etoile Rouge de Belgrade pour avoir le droit de participer à la phase de poules. Un parcours qui force déjà l'admiration. Ensuite parce que le PSG va devoir commencer à se creuser la tête sur la composition de son effectif. Le dernier match de Ligue 1 a été porteur d'une mauvaise nouvelle : Kimpembe sera absent pour un mois au moins. L'entraîneur du club francilien, Christophe Galtier, va potentiellement redessiner son schéma tactique et ce match de Ligue des Champions pourrait être l'occasion de tester une défense à 4.

Le PSG veut prendre le large en Ligue des Champions

Pour le PSG, ce déplacement revêt aussi une importance sur le classement du groupe. Dans le même temps, la Juventus va recevoir le Benfica Lisbonne, vainqueur du Maccabi Haifa 2-0 la semaine dernière. Le PSG, en cas de victoire, pourrait donc terminer la soirée déjà seul en tête de son groupe en fonction du résultat entre le Benfica et la Juve. Mais surtout, ce match sera à nouveau l'occasion de voir en action le formidable trio offensif du PSG, composé de Messi, Neymar et Mbappé. Si Neymar fait le show en Ligue 1, c'est bien Mbappé et son doublé retentissant face à la Juve qui a pris les commandes en Ligue des Champions. Alors, nouvelle démonstration de force en Israël ? Vu la puissance offensive du PSG, on devrait donc assister à un match débridé et plein d'action.