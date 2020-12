Christophe Galtier cartonne le dirigeant de Mediapro

La chute prévisible de la chaîne Téléfoot n'en finit plus de faire parler les différents acteurs de Ligue 1. Après Rudi Garcia ou André Villas-Boas, qui ont entre autres commenter la disparition futur du diffuseur, c'est au tour de Christophe Galtier de prendre la parole. Présent en conférence de presse et visiblement remonté, l'entraîneur du LOSC a d'abord eu une pensée aux salariés qui vont perdre leur emploi et accuse, sans le nommer, Jaume Roures d'avoir menti à tout le monde.

La suite après cette publicité

«J’entends les discours sur Mediapro, j’ai vu que Didier Quillot allait rendre un bonus perçu. Je ne sais pas pourquoi. Le seul responsable, c’est Mediapro C’est trop facile de se dire à qui la faute. On a eu affaire à des gens très malhonnêtes. J’ai une pensée pour les salariés de Mediapro, notamment pour les pigistes, ça leur coûte plus cher que ce que ça leur rapporte. (...) On parle de garantie, aucune banque ne peut garantir un milliard. Cette sortie de contrat, je ne sais pas si elle est bonne, je ne peux pas juger. A mes yeux, le seul responsable, c'est Mediapro. Le responsable, on le connaît, il a un nom et un visage. Qu’il arrête de parler, qu’il disparaisse sur le plan visuel et public.» Le message est passé.