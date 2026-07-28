Mercato : Loïs Openda révèle pourquoi il a préféré choisir l’OL

La saison dernière a été particulièrement compliquée pour Loïs Openda. Le buteur belge de 26 ans qui avait rejoint la Juventus en fin de mercato n’avait pas montré son meilleur visage. Disputant 34 matches pour seulement 2 buts, il a loupé la Coupe du Monde 2026 avec les Diables Rouges et souhaitait rebondir après quelques mois compliqués. Plusieurs clubs se sont activés à l’image de Monaco ou encore Coventry. Néanmoins, le Racing Club de Lens où il avait explosé lors de la saison 2022/2023 (21 buts en 42 matches) était en balance avec l’Olympique Lyonnais. Et au final, les Rhodaniens ont raflé la mise pour un prêt payant sec jusqu’à la fin de la saison.

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Officialisé ce mardi, Loïs Openda a pu s’expliquer sur les dessous de son arrivée du côté de l’Olympique Lyonnais. Un choix qui a été facilité par l’engagement du coach Paulo Fonseca dans le dossier comme il l’a confié sur la chaîne YouTube des Rhodaniens : «pourquoi ? J’ai pris beaucoup de choses en compte. J’ai eu une très bonne discussion avec le coach. On s’est eu pas mal de choses au téléphone. Il m’a expliqué comment il voulait m’utiliser. Il était en vacances et il a pris le temps de me parler en vacances. C’est déjà beaucoup. On a parlé de beaucoup de choses, de l’importance que je pourrais avoir ici, de comment l’équipe va fonctionner, le style de jeu, la manière qu’il pourrait me faire retrouver le niveau que j’avais. On a eu une bonne discussion tous les deux et ça m’a fait vraiment plaisir. On avait vraiment eu un bon contact ensemble.»

Le prêt réussi d’Endrick a aussi pesé

Certains de ses coéquipiers de la Juventus, à savoir Jonathan David et Edon Zhegrova lui ont d’ailleurs dit le plus grand bien du coach portugais : «même le coach m’a demandé de parler avec eux. J’ai parlé avec Jonathan David et j’ai parlé un peu plus avec Edon Zhegrova pour savoir comment le coach était, il m’a dit que du positif. Quand on entend certains échos qui sont positifs, c’est plus rassurant.» Outre le discours de l’entraîneur, le cocon belge s’épaissit avec son arrivée. Ils sont désormais cinq (si on compte Clinton Mata, international angolais, mais binational belge) avec Loïs Openda. Ce dernier apprécie particulièrement cet environnement qu’il admet favorable à une intégration rapide.

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«On dirait qu’on va créer une équipe belge (rires). C’est vrai que je connais les 5. Malick Fofana, Julien Duranville et Orel Mangala on se connaît avec la sélection, Orel je le connais plus, car on discute souvent. On s’appelait pendant le stage de l’OL en Allemagne. Clinton Mata je le connais du Club de Bruges. On a joué ensemble et on a habité ensemble. On vient de la même ville. Au début quand il est arrivé de Genk à Bruges, on a habité ensemble», a-t-il déclaré. A cela s’ajoute aussi la question familiale où le choix OL était pertinent : «j’ai deux enfants, un petit de deux ans et un petit de deux mois. J’ai pris beaucoup de choses en compte. C’est proche de Turin aussi donc c’était plus facile. Pour l’environnement et la famille, c’est une ville géniale pour y vivre, passer de bons moments et surtout faire une belle saison.»

Les échanges avec Paulo Fonseca ont été déterminants dans le choix de Loïs Openda 🔴🔵



Sa première interview est à découvrir juste ici ⤵️https://t.co/FCKPTwEZwv pic.twitter.com/DZotKRK9HX — Olympique Lyonnais (@OL) July 28, 2026

Il y a également, le fait de retrouver la Ligue 1 et un contexte où il peut s’épanouir comme il y a quatre ans lors de son passage lensois : «pour l’intégration c’est parfait, je connais très bien le championnat, je connais très bien le pays. Je passais beaucoup de temps plus jeune ici, car ma mère est française. Un groupe où il y a plusieurs Belges c’est plus facile et l’ambiance du groupe a l’air incroyable.» Enfin, un autre argument a pesé, la réussite du prêt d’Endrick la saison dernière : «j’ai vu un peu tout ce qui s’est passé ici avec lui et ça s’est bien passé. En regardant cela, bien sûr que ça m’a un peu motivé par rapport à ma décision. Il était dans la même situation que moi aujourd’hui, donc il y avait pas mal de choses qui étaient prises en compte et au final c’était un choix pris correctement, j’étais sûr de mon choix.» Reste désormais à savoir s’il aura autant de réussite à l’OL que le Brésilien.