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Ligue 1

L’OL s’enflamme pour Pierre Sage

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Pierre Sage @Maxppp
Lyon 0-4 Lens

Pierre Sage (47 ans) n’a pas fait de cadeaux à l’OL. Contrairement à ce que pouvait laisser penser sa composition d’équipe, qui a été remaniée, il a bien joué le jeu face à son ancien club, qui se battait pour une place en Ligue des Champions. Mais son équipe était trop forte hier soir. Elle s’est imposée 4 à 0 face aux Gones au Groupama Stadium. Après le match, ses anciens joueurs, qui étaient déçus de la prestation de leur équipe, lui ont rendu hommage.

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Corentin Tolisso lui a fait passer un message. «C’est bien pour lui. Je le connais très bien. Je l’ai félicité, j’espère qu’ils vont gagner la Coupe de France. Ce serait bien pour lui. Ils ont vraiment une saison extraordinaire. Je l’ai vu aux Trophées UNFP où il a remporté le titre de meilleur entraîneur. Donc, félicitations à lui.» Clinton Mata en a fait de même. Il a félicité Pierre Sage pour sa saison et lui a souhaité le meilleur pour la suite.

Pub. le - MAJ le
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