Real Madrid-Athletic Bilbao : les compositions probables

La suite après cette publicité

Solide vainqueur du derby de Madrid ce week-end, le Real reçoit ce soir (22h), l'Athletic Bilbao, en ouverture de la 19e journée de Liga. Pour les Madrilènes, l'objectif est simple. Recoller à la première place du classement et poursuivre leur série de trois victoires consécutives. De son côté, l'Athletic Bilbao (13e) cherchera à basculer dans la première partie de tableau. Un défi de taille pour les hommes de Gaizka Garitano, tant les Merengues semblent s'être relancés après leur désillusion ukrainienne.

Selon AS, Zinedine Zidane devrait aligner son 4-3-3 habituel, mais pourrait néanmoins faire tourner devant, avec les titularisations de Rodrygo et d'Asensio aux côtés de Benzema. Face à eux, les Basques pourront s'appuyer sur l'expérience de Raúl García et la vitesse d'Iñaki Williams, en pointe de leur 3-5-2, pour tenter de faire plier la défense madrilène.