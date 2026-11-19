Où en est Arne Slot depuis son limogeage de Liverpool ?
Discret depuis son départ de Liverpool, l’ancien entraîneur des Reds prend son temps avant de replonger, tout en voyant sa cote rester intacte grâce à son titre de champion de Premier League. Comme le rapporte le Daily Mail, Arne Slot profite actuellement de la vie entre Ibiza et des voyages en Amérique du Sud en compagnie de son fils pour assister à des matchs en Argentine et au Brésil.
S’il continue d’observer de près le monde du football, le technicien néerlandais a méthodiquement écarté plusieurs propositions cet été — dont le poste de sélectionneur des Pays-Bas, une offre lucrative en Arabie saoudite et une approche de l’AC Milan. En attendant le projet idéal, Slot reste très courtisé, malgré les conclusions d’un récent rapport d’intelligence artificielle pointant l’efficacité technique mitigée de son ancienne équipe la saison dernière.
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